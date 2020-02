Globus für über eine Milliarde Franken verkauft

Der Verkauf an Signa und Central ist keine Überraschung: Nachdem die Signa-Gruppe und die Central Group bereits länger in Medienberichten als Favoriten galten, berichtete die «SonntagsZeitung» am Wochenende, der Verkauf sei nun unter Dach und Fach.

Am Dienstagmorgen bestätigte dann Central Group die Übernahme. Der Kaufpreis betrage mehr als eine Milliarde Franken, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters mit Berufung auf die Thailänder. In der Migros-Mitteilung heisst es derweil, über den Kaufpreis hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Migros schliesst Portfoliobereinigung ab

Das Geld aus dem Verkauf will die Migros in den Ausbau ihrer Dienstleistungen in strategisch wichtigen Geschäftsfeldern stecken. Dazu zählt sie etwa die digitalen Vertriebskanäle, Convenience sowie die Gesundheitsangebote. So ist in den nächsten Monaten ein Rebranding für den Lebensmittel-Onlinehändler LeShop geplant, der damit näher an die Migros rücken soll.

«Wir wollen in diesen Bereichen Gas geben und beanspruchen dort die unangefochtene Marktführerschaft», sagte Migros-Sprecher Schlatter. Um dies zu erreichen, seien auch Übernahmen nicht ausgeschlossen. Sowohl Zu- als auch Verkäufe seien grundsätzlich weiter möglich. Mit dem Globus-Verkauf habe man allerdings nun die im Juni angekündigte Portfoliobereinigung im Grossen und Ganzen abgeschlossen.

Neben Globus trennte sich die Migros in deren Zuge vom Möbelhaus Interio, dem deutschen Einrichtungs- und Dekorationsspezialisten Gries Deco mit der Marke Depot sowie der E-Bike-Tochter M-way. Am vergangenen Freitag hat der «orange Riese» überdies bekannt gegeben, auch noch das Glattzentrum in Wallisellen verkaufen zu wollen. Die Veräusserung des umsatzstärksten Schweizer Einkaufszentrums solle bis Ende Jahr über die Bühne gehen.