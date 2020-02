Gerüchte um mögliche Thiam-Nachfolger

Sucht CS-Präsident Urs Rohner nach einem Nachfolger für Tidjane Thiam? Foto: Keystone

Gottstein ist seit Jahren bei der Credit Suisse. Er stieg 1999 ins Investmentbanking der Bank ein und arbeitete sich über die Jahre weiter nach oben. Der 55-Jährige ist Chef von rund 120'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Noch länger dabei ist Eric ­Varvel. Bereits 1990 stiess er zur Credit Suisse. Im vergangenen November wurde er zum Chairman von Investmentbanking & Capital Markets ernannt. Zusätzlich hat er weitere wichtige Funktionen inne, etwa als USA-Präsident der Credit Suisse. Entsprechend mächtig ist er bereits heute innerhalb der Grossbank.

Es ist offen, ob das alles nur gezielt gestreute Gerüchte sind oder ob es tatsächlich zu einer Personaldebatte kommt diese Woche. Fakt ist, dass die Verwaltungsräte der Credit Suisse inzwischen unter erheblichem Druck stehen.

Beschattung und Entlassung

Das hat vor allem mit der Auseinandersetzung zwischen ­Tidjane Thiam und Iqbal Khan zu tun. Seit Monaten tauchen immer wieder neue Details zur Beschattung des ehemaligen CS-Spitzenmanagers Khan auf, der mittlerweile zur Konkurrentin UBS gewechselt hat.

Denn nicht nur er wurde beschattet, sondern auch der ehemalige Personalchef Peter Goerke. Die Folge: Thiams langjähriger Begleiter und Stabschef Pierre-Oliver Bouée wurde fristlos entlassen.

Nun meldet die «SonntagsZeitung» weitere Details zum Vorgehen der Sicherheitsabteilung der Grossbank (zum Bericht). Offenbar wurde die Umweltschutzorganisation Greenpeace infiltriert. Man schaffte es, auf einem entscheidenden Verteiler zu landen: Über diesen Kanal soll sich die Credit Suisse über bevorstehende Aktionen der Umweltaktivisten informiert haben.

Der Hintergrund war eine Störung der Generalversammlung der Bank im Jahr 2017. Damals entrollten Greenpeace-Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift «Stop Dirty Pipeline Deals». Dies bezog sich auf ein umstrittenes Pipeline-Projekt in den USA. Die CS dementiert, dass man an der Finanzierung der 2017 eröffneten Pipeline beteiligt war.

Welche Vorteile der Einblick in die Planung von Greenpeace hatte, beschrieben Insider der «SonntagsZeitung». So sollen vor betroffenen Filialen kurzerhand Baustellen mit Absperrungen aufgebaut worden sein. Zudem wurden laut den Insidern Sicherheitsleute für die Baustellen ­abgestellt. So konnte Greenpeace auf Distanz gehalten werden. Die Credit Suisse äussert sich nicht dazu. «Die Bank macht grundsätzlich keine Angaben zu ­Sicherheitsfragen», sagte ein Sprecher zur «SonntagsZeitung».

Bei Greenpeace wusste man offenbar nichts vom stillen Mitwisser namens Credit Suisse. «Wir gehen dem Hinweis nach und können zum momentanen Zeitpunkt noch keine näheren ­Angaben machen», wird eine Sprecherin der Umweltschutzorganisation zitiert.