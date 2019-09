Energiebündel mit hohem Lohn und einem Beschaffungs-Debakel

Die Kosten für die Neubesetzung aller Kaderposten beliefen sich 2009 auf 2,5 Millionen Franken. SBB-Verwaltungsratspräsident Ulrich Gygi nahm Meyer öffentlich in Schutz und bezeichnete ihn als einen, der in seiner Führungsrolle zupackend sei.

Als ein Mensch mit Energie und Tatendrang wird Meyer auch auf der SBB-Homepage bezeichnet. Er versuche stets, das Beste aus einer Situation herauszuholen. Als CEO schaffe er Transparenz und spreche auch negative und unangenehme Themen an.

Meyer sei ein nachhaltig denkender und handelnder Unternehmer, dem die Mitarbeitenden und die Umwelt am Herzen lägen. Meyer, der im steuergünstigen Muri bei Bern lebt, ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Nähe und Distanz

Bei seinen gut inszenierten Medienauftritten wirkt Meyer sehr selbstsicher und trotz seines militärischen Tonfalls zuweilen jovial. In Zeiten, in denen die SBB öffentliche Kritik einstecken muss, fallen sein mangelndes Einfühlungsvermögen und der zuweilen ungeschickte Umgang mit Untergebenen auf.

Daumen hoch und mit einem Lachen im Gesicht: So wollte Andreas Meyer auch als SBB-Chef wahrgenommen werden. (Archivbild 28. Dezember 2006) Foto: Peter Schneider/Keystone

Unverständlich war beispielsweise angesichts der grossen Anteilnahme der Mitarbeitenden und des breiten Medienechos auf den Unfalltod eines Zugbegleiters im August 2019 aufgrund einer defekten Türsteuerung, dass Meyer nicht persönlich an dessen Beerdigung teilnahm. Meyer arbeitete laut eigenen Angaben am Beerdigungstag an dringenden Fragen zur Fernverkehrskonzession und war «in Gedanken beim verstorbenen Kollegen».

Seit dem Umzug des Hauptsitzes nach Bern-Wankdorf verfügt der SBB-Chef, wie die anderen Beschäftigten, über kein Einzelbüro mehr. Seit rund eineinhalb Jahren gilt bei den SBB über alle Hierarchiestufen hinweg zudem das Duzen. Trotzdem schien das Verhältnis zwischen Meyer und den einfachen Bahnangestellten schwieriger als jenes zu seinen Kadermitarbeitenden.

Aktuelle Baustellen

Immer wieder gab und gibt es auch Kritik am knapp bemessenen und teilweise sehr veralteten Rollmaterial der SBB. Die SBB habe es versäumt, rechtzeitig in die erforderliche technische Ausrüstung zu investieren, heisst es etwa. Im Herbst 2009 bestätigte Meyer, dass beim Unterhalt von Fahrleitungen und Schienen Nachholbedarf bestehe. Die Fehler ortete er allerdings in der Vergangenheit.

In die Kritik geraten: Andreas Meyer musste sich auch viele kritische Äusserungen anhören, sowohl von den SBB-Mitarbeitern als auch von der Öffentlichkeit. Foto: Urs Flueeler/Keystone

Meyer scheint rein äusserlich wenig beeindruckt von der aktuellen Missstimmung zwischen der SBB-Teppichetage und der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV nach dem Unfalltod eines Zugchefs aufgrund einer Türe mit defektem Einklemmschutz und der breiten Kritik der Öffentlichkeit an den Sicherheitsmassnahmen.

«Auch diese anspruchsvolle Situation werde ich mit meinem Team meistern», sagte Meyer noch am 18. August 2019. Das hier sei nicht seine erste Krise. Er sei zwar nicht mehr neu, aber noch frisch, sagte Meyer, der zum Ausgleich gerne Sport treibt.

Pannenzug FV-Dosto

Für Kritik an Meyer sorgten auch die Pannen und Lieferverzögerungen bei den FV-Dosto-Zügen von Bombardier, die er über Jahre hinweg immer wieder mit Optimismus konterte und schön redete. Die 62 bei Bombardier bestellten Züge hätten 2013 geliefert werden sollen. Seit letzten Dezember sind etwa ein Drittel dieser Züge fahrplanmässig in Betrieb.

Mitte Januar 2019 wurden die Pannen rund um den FV-Dosto zum Politikum, als sich die Verkehrskommission des Nationalrats einschaltete und strengere Auflagen bei Beschaffungen forderte. Meyer schob damals die Schuld für die Verspätungen und technischen Probleme dem Lieferanten in die Schuhe.