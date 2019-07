Die UBS streicht die Kaffeebecher

Nun soll es bei der UBS dem Einwegplastik und den Wegwerfverpackungen an den Kragen gehen. «Wir wollen ein weltweit führender Finanzdienstleister sein – das gilt auch für den ökologischen Fussabdruck», sagt Sabine Keller-Busse, Geschäftsleitungsmitglied der UBS. Die neuen Bürobauten seien deutlich sparsamer beim Energieverbrauch, das Onlinebanking sorge dafür, dass deutlich weniger Papier verwendet werde.

«Wir sind eine Espresso-Bank», sagt Sabine Keller-Busse, Geschäftsleitungsmitglied der UBS. Foto: zvg

Doch lasse sich noch überall Wegwerfabfall finden. An der Salatbar gebe es Wegwerfteller oder Plastikflaschen in den Sitzungszimmern. «Damit unsere Botschaft rüberkommt, müssen wir ein Zeichen setzen und diesen Abfall aus dem Büro verbannen», so Keller-Busse.

4 Millionen Kaffeebecher

Der Kaffeegenuss sorgt für besonders viel Abfall. «Wir sind eine Espresso-Bank», so Keller-Busse. Es ist ein gewaltiger Müllberg, den die Grossbank beim Kaffeegenuss einsparen will. In der Schweiz wurden rund 4 Millionen Kaffeebecher vermüllt, hinzukommen rund 700’000 Plastikbecher und 380’000 Plastikflaschen. In London, wo reichlich Tee getrunken wird, sind es pro Jahr mehr als 7 Millionen Pappbecher.

Die Bank steht damit nicht allein da. In den letzten Monaten kündigten zahlreiche Unternehmen an, künftig weniger Müll zu produzieren. So verzichtet etwa die US-Grossbank Goldman Sachs auf Plastikverpackungen, und in Deutschland gab der Telecomkonzern Vodafone bekannt, die Einwegverpackungen zu reduzieren. In der EU gibt es bei vielen Unternehmen derartige Bestrebungen.

Es geht nicht darum, dass wir Kosten sparen.Sabine Keller-Busse, Geschäftsleitungsmitglied der UBS

Das ist kein Zufall: Ab 2021 sollen EU-weit bestimmte Plastikverpackungen aus der Grossgastronomie verbannt werden. Auf der Streichliste sind zehn Produkte. Dazu gehören Plastikgeschirr oder «Plastikröhrli». Deckel von Wegwerfplastikflaschen sollen künftig fest mit der Flasche verbunden sein. Die Zulieferindustrie hat dort bereits damit begonnen, Alternativen zu den bislang verwendeten Plastikarten einzuführen.