Die Mobiliar organisiert sich neu

Und wenn die Zeit um ist? Dann kommt es im Mai zur nächsten grossen Zusammenkunft, wo die Teams die Agenda für die nächsten drei Monate festlegen werden. «Program Increment Planning» oder «PI-Planning» – auf Deutsch: schrittweise Programmplanung – nennt sich ­dieser Event mit dem vierteljährlichen Zusammenzug aller Beteiligten. Die Methode kommt aus den USA und ist bei führenden Tech-Unternehmen wie Google oder Facebook längst Standard.

Getaktete Planung

Was will die Mobiliar damit? Martin Wechsler, der sich als «Orchestrator» der Mobiliar-Veranstaltung bezeichnet, erklärt es so: «In kürzester Zeit maximalen Wert liefern, nicht im Sinne eines Geldwerts, sondern zum Beispiel in Form einer coolen App oder einer zeitsparenden Software.» Auf diesem Gebiet zähle heute jeder Tag.

Die Mobiliar wendet PI-Planning in der Software-Entwicklung seit dem Frühjahr 2017 an, anfänglich für Anwendungen im Sach- und Haftpflichtversicherungsgeschäft, mittlerweile auch für die Lebensversicherung und gewisse interne Dienste wie ­Finanzen. Die in Bern ansässige Versicherung ist damit eines von wenigen Unternehmen hierzulande, die diesen getakteten ­Planungsprozess derart umfassend anwende. Davon betroffen sind gruppenweit rund 70 Teams mit bis zu 800 Leuten.

Viel Humor und zwischendurch etwas Süsses: Bei der Mobiliar sieht es aus wie bei einer Unternehmen aus dem Silicon Valley. Foto: Adrian Moser

Das PI-Planning-Treffen im Bereich Sachversicherung ist schon das 13. seiner Art. Entsprechend routiniert wirkt der ­Ablauf. Nachdem Wechsler zu Beginn vor dem Plenum die Prioritäten der Mobiliar umrissen hat, beginnt die Arbeit der gut 30 anwesenden Teams. Jedem ist in der weitläufigen Messehalle ein Tisch zugewiesen, an den sich die ­Leute – zu rund 80 Prozent Männer – mit ihren Laptops setzen.

Jeweils fünf bis zwölf Teams, abhängig von der Grösse, sind in einer grösseren Einheit zusammengefasst, dem «Agile Release Train» (ART). «Mit 100 bis 125 Personen pro ART ist die Grösse immer noch so, dass man sich untereinander kennt», sagt Wechsler. Das interdisziplinäre und bereichsübergreifende Ar­beiten in grösseren Einheiten sei zwingend angesichts der zunehmend komplexer werdenden Aufgaben für die Software-­Entwickler.