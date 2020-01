Die Messe bastelt an der Zukunft – und öffnet sich für Aktionäre

Die Hallen dagegen sind für den Eigentümer ein finanzieller Kraftakt. Stadlwieser sagt sogar: «Vielleicht ist die öffentliche Hand der bessere Besitzer.» Über weitere Verkäufe von Hallen will die Messe nicht sprechen. Die SVP hat eine Interpellation eingereicht, in der sie unter anderem wissen will, ob der Kanton weitere Zukäufe plant.

Beim Knatsch um die zukünftige Ausrichtung der kriselnden MCH Group ist also noch kein Ende in Sicht. Auch darum, weil die Messe in ihrem Antwortenkatalog zähneknirschend riesige Verluste darlegen muss: Die Luxus­automobilmesse «Grand Basel» war ein Flop, das Defizit beträgt 27,8 Millionen Franken, die Abschreiber bei der Infrastruktur stehen mit zusätzlichen 6,8 Millionen zu Buche.

Der Abstecher nach Lausanne, wo man sich am Palais Beaulieu beteiligt hatte, kostete die Messe insgesamt 35,6 Millionen. Addiert man noch die Sanierung der Pensionskasse (9 Millionen) und Rückstellungen (6,1 Millionen), wird deutlich, wie gross die Schieflage ist. Man hat sich überschätzt, das Potenzial dieser Veranstaltungen völlig falsch beurteilt. Wie viel die Akquisitionen gekostet haben: Das verriet die Messe mit Verweis auf das Geschäftsgeheimnis übrigens nicht.