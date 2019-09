Die Frage der Nötigung

Die missglückte Überwachung von Iqbal Khan könnte auch ein juristisches Nachspiel haben. So hat Khan Strafanzeige gegen seine Verfolger der Firma Investigo eingereicht, die Züricher Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Nötigung bzw. Drohung. Ein bekannter Zürcher Anwalt hält es durchaus für möglich, dass ein Gericht das Verhalten des Investigo-Mitarbeiters als versuchte Nötigung auffasst. «Für eine versuchte Nötigung ist entscheidend, dass es ein Missverhältnis zwischen Mittel und Zweck gab», so der Spezialist für Strafrecht. Der Zweck war demnach, dass der Verfolger Khan daran hindern wollte, ihn mit Handyfotos zu enttarnen. Dazu habe der Mann die Hand vor Khans Handy gehalten. Wenn sich ein Verfolger so vor einem aufbaue, könne dies nötigenden Charakter haben.