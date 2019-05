Die BLS könnte den SBB beim Doppelstock-Debakel aushelfen

Doch die BLS hat wegen der Zusage des Bundesamts im vergangenen Jahr acht neue Doppelstockzüge des Typs Mutz beim Schweizer Hersteller Stadler Rail bestellt. Geliefert werden sollen die Züge Ende 2019. Und die will die BLS nicht einfach herumstehen lassen.

Die BLS ist nun einem Deal mit der Konkurrentin nicht abgeneigt. «Die BLS ist grundsätzlich dazu bereit, mit den SBB über eine Nutzung der neuen Züge zu diskutieren», sagt eine Mediensprecherin. Die SBB ihrerseits sind auf zuverlässiges und vor allem vorhandenes Rollmaterial angewiesen. Noch immer bereiten die neuen Bombardier-Doppelstöcker Sorgen. Am Mittwoch machte die «Rundschau» weitere Probleme publik.

Eine fliegende Tür

So wurde etwa bei einer Testfahrt im Ausland eine Tür während der Fahrt abgerissen; sie flog 700 Meter weit durch die Gegend: Das markiert den spektakulären Tiefpunkt der Enthüllungen der vergangenen Jahre rund um den neuen Doppelstöcker der SBB. Hersteller Bombardier bestätigt den Vorfall. Das Unternehmen merkte aber an, dass das im kommerziellen Betrieb nicht passieren könne.

Insider sprachen in der Sendung zudem davon, dass in der Produktion bei Bombardier einiges nicht so läuft, wie es sollte. Deshalb warnen die Mitarbeiter davor, dass es zu Qualitätsmängeln kommen könnte.

SBB und Bombardier betonen, dass keine sicherheitsrelevanten Mängel aufgetaucht seien, seit die Züge im Einsatz sind. Die SBB sahen sich gestern Abend gar noch einmal gezwungen, mit einer Medienmitteilung auf die Sendung zu reagieren. Die SBB übernehmen nur Züge, die den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards genügen, hiess es darin.

Gegenüber der «Rundschau» sagte ein Experte zudem, dass die geplante Ablieferung – mit Enddatum 2021 – zu ambitioniert sei, eine weitere Verspätung also möglich werde. Die ersten Fahrzeuge lieferte Bombardier bereits mehrere Jahre zu spät ab. Anfang Mai hatten Bombardier und die SBB von Fortschritten bei den neuen Zügen gesprochen. Sie fahren nun zuverlässiger, und zumindest bei einzelnen Fahrzeugen konnte das starke Wackeln bei tiefen Geschwindigkeiten reduziert werden.