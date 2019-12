Der neue Mann an der SBB-Spitze ist bereits bekannt

Jetzt ist klar, wer der Nachfolger von Andreas Meyer an der Spitze der SBB wird. Vincent Ducrot, seit 2011 an der Spitze der Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF, übernimmt ab April 2020. Das bestätigt die SBB, nachdem zuvor mehrere Medien über die Personalie berichtet hatten. «Er kennt die integrierte Bahn à fond und ist in der ÖV-Branche, in der Politik und mit den Sozialpartnern sehr gut vernetzt», wird Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar in der SBB-Mitteilung zitiert.