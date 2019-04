Der Mann für Googles Aufholjagd

Es ist eine Präsentation von Google Cloud in San Francisco, Kurians erster Auftritt seit seinem Antritt als Chef im vergangenen November. Seine Aufgabe ist es, den enormen Vorsprung von Amazon und Microsoft im Geschäft mit dem Speichern von Daten im Internet, also der Cloud, zu verkleinern. Es ist ein lukratives Geschäft. Amazon finanziert damit seine rasante Expansion, auch für Microsoft ist es inzwischen ein wichtiges Standbein. Google will damit seine Abhängigkeit vom Werbemarkt verringern.

Es macht Kurians Aufgabe nicht einfacher, dass man es bei Google weder gewohnt ist, mal nicht auf dem ersten Platz zu stehen, noch besonders locker damit umgehen kann. Und die Konkurrenz ist stark: Amazon hat das Cloud-Geschäft vor etwa zwölf Jahren aus Versehen erfunden, als es für seine eigenen Geschäfte viel Serverplatz brauchte. Seither geniesst der Marktführer bei seinen Kunden grosses Vertrauen. Microsoft wiederum verfügt über ein Heer von Verkäufern, die teilweise seit zwanzig oder dreissig Jahren Kontakte zu ihren Kunden pflegen.

Neue Plattform

Und Google? Google habe das beste Produkt, sagt der in Kerala, Indien, geborene Kurian. Er habe in seinen ersten Wochen mit Hunderten Kunden und möglichen Kunden gesprochen, erzählt er. «Und alle sagen mir dasselbe: Sie lieben unser Produkt, aber sie haben keine Beziehung zu Google.» Das will Kurian ändern – und stockt erst mal sein Verkaufsteam auf. Dass das beste Produkt nichts bringt, wenn man es nicht an den Mann bringt, ist eine Erkenntnis, die Kurian zuvor bei Oracle durchgesetzt hat, wo er 22 Jahre verbracht hat. Wachsen durch besseres Verkaufen – für viele Googler dürfte das eine ernüchternde Strategie sein, feilt der typische Silicon-Valley-Angestellte doch lieber an seinem tollen Produkt. Ein bisschen ist es, als sei nun endlich ein Erwachsener im Raum, der den hochbegabten Kindern mal zeigt, wie man ein richtiges Business aufzieht.

Aber dann hat Kurian doch noch eine technische Neuerung zu verkünden, mit der er sich von der Konkurrenz absetzen will: Google bietet seinen Kunden künftig eine Plattform namens Anthos an, dank der Unternehmen ihre Daten zwischen ihren eigenen Servern, der Google-Cloud und sogar den Clouds von Konkurrenten wie Amazon hin und her bewegen können, ohne etwas an ihrem System zu ändern.

Am Ende wundert man sich übrigens nicht mehr. Denn im persönlichen Gespräch ist Thomas Kurian ziemlich locker und lustig.