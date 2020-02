Der Herr über die Themenparks wird neuer Konzernchef bei Disney

So eröffnete Disney im vergangenen Jahr in den USA Galaxy’s Edge, einen neuen «Star Wars»-Themenbereich.

«Wir werden gebeten, die physischen Erscheinungsformen dessen zu bauen, was unsere Gäste gerne auf den Bildschirmen sehen», sagte Chapek im vergangenen Jahr gegenüber CNN Business zu seiner Rolle. «Wir sind wirklich Teil einer grossen Maschine, einer grossen Erzählmaschine, aber wir tun es in einer physischen Welt. Ich glaube, das macht uns ein bisschen anders.»

Seit 1993 bei Disney

Chapek startete seine Karriere bei Disney im Jahr 1993 und arbeitete in der Abteilung für Heimunterhaltung. Als er Verantwortlicher dieser Einheit wurde, führte er die bekannte und viel kritisierte Disney-Tresor-Strategie an. Die Rede ist von der Praxis, Filme mit Kultstatus nur für eine begrenzte Zeit auf Heimvideos zu veröffentlichen.

Laut dem Magazin «Variety» hat Chapek auch neuedigitaleVertriebsvereinbarungen für Disney abgeschlossen, wie beispielsweise mit iTunes von Apple.

Im Jahr 2009 wurde Chapek zum Vorsitzenden des Vertriebs der Walt Disney Studios befördert, wo er mit der Erweiterung des digitalen Vertriebs und der Umwandlung von Disney-Filmen in die hochauflösende Technologie Blu-Ray beauftragt wurde.

Zwei Jahre später übernahm er die Verantwortung für den Geschäftsbereich Disney Consumer Products, der seine Tätigkeit auf den Detailhandel und andere Verlagsgeschäfte ausweitete.

Karrierestart als Ketchup-Werber

Während dieser Zeit führte Chapek eine «vernichtende, aber letztendlich erfolgreiche Umstrukturierung durch, welche die Art und Weise veränderte, wie Disney unter anderem die Lizenzierung von Kleidung und Spielzeug angeht», wie die «New York Times» schreibt.

Chapek schloss im Jahr 1981 sein Studium an der Indiana University Bloomington in Mikrobiologie ab. Seine Universität gratulierte ihm auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

1984 erwarb Chapek einen Master of Business Administration an der Michigan State University. Bevor er zu Disney stiess, arbeitete er in der Werbung bei der Agentur J. Walter Thompson und der H.J. Heinz Company.

Vom Werber bei einem traditionsreichen Ketchup-Hersteller zum Chef des bekanntesten Unterhaltungskonzerns der Welt – Bob Chapek erlebt einen fast märchenhaften Aufstieg.