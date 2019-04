Dank tiefstapeln positiv überrascht

Und diese tiefen Erwartungen konnte die UBS nun doch übertreffen. Daran vor allem liegt es, dass ihre Aktie nach Börseneröffnung um mehr als 2 Prozent im Plus notierte. Angesprochen darauf, ob die UBS einfach die Erwartungen etwas gedämpft hat, um dann besser auszusehen, verteidigt sich Ermotti: «Vor allem der Start ins Jahr war extrem schwierig.» Schon die Börsenentwicklung im Dezember des Vorjahres lasse sich nur mit der Entwicklung im Jahr 1929 vergleichen – am Vorabend der Weltwirtschaftskrise. Dass die Zahlen nun besser als erwartet ausgefallen sind, liegt laut Ermotti vor allem an einer gewissen Normalisierung der Märkte seit Mitte März.

Kunden hielten lieber Bargeld

Für Banken ist der Markt dann schlecht, wenn die Leute sich von den Kapitalmärkten fernhalten. Wie Ermotti auch gegenüber Bloomberg ausführte, sind die Kunden nach wie vor extrem vorsichtig: Weltweit würden 32 Prozent der Vermögen in Bargeld gehalten, in Asien sogar 36 Prozent. Nur in den USA sieht es etwas besser aus, da sind es rund 23 Prozent der Vermögen.

Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres sank der Quartalsgewinn (vor Steuern) der UBS um 27 Prozent auf 1,141 Milliarden Dollar – anders als früher weist die Grossbank ihre Ergebnisse jetzt in der US-Währung aus. In Franken beläuft sich der Vorsteuer-Quartalsgewinn auf 1,136 Milliarden. Dass sich das Resultat derart verschlechterte, lag auch daran, dass es vor einem Jahr aussergewöhnlich gut ausfiel – und nicht nur bei der UBS.

Die positive Überraschung, gemessen an den Erwartungen, geht vor allem auf das Investmentbanking und das Corporate Center zurück – dies, obwohl der Gewinnrückgang mit 64 Prozent im Investmentbanking im Vergleich zum Vorjahr in keinem anderen Bereich so ausgeprägt ist. Der Verlust im Corporate Center dagegen belief sich vor Steuern nur auf 15 Millionen Dollar, verglichen mit 92 Millionen Dollar im Vorjahr. Der grösste Teil der Veränderungen in diesem Bereich geht auf rein buchhalterische Effekte zurück (Accounting Assymetries).

In ihrem wichtigsten und grössten Geschäftsfeld, der internationalen Vermögensverwaltung für die reiche Kundschaft, hat die UBS sogar die schon tiefen Erwartungen enttäuscht. Der Vorsteuergewinn liegt hier mit 863 Millionen Dollar 21 Prozent tiefer als im gleichen Vorjahresquartal. Dazu erklärt der UBS-Chef: «Wir wollen nicht Anlagen um jeden Preis verkaufen, das langfristige Interesse unserer Kunden geht uns vor.» Auch in den beiden weiteren ihrer Geschäftseinheiten – dem Schweizer Geschäft Personal & Corporate Banking und der Vermögensverwaltung für Institutionelle Kunden Asset Management – wies die Bank einen geringeren Gewinn als im Vorjahr aus.