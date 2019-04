Clariant hält Umsatz im ersten Quartal stabil

Der mit einer Neuorganisation beschäftigte Chemiekonzern Clariant ist verhalten ins Geschäftsjahr 2019 gestartet. So wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr lediglich knapp gehalten, wobei negative Währungseffekte mitspielten.

Um diese bereinigt legten die Verkäufe um 2 Prozent zu. Dies sei ein gutes organisches Wachstum, welches vor allem dank höheren Preisen in allen Geschäftsbereichen zustande gekommen sei, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

In Schweizer Franken ging der Umsatz allerdings minim um 0,4 Prozent auf 1'715 Millionen Franken zurück, womit sich die Situation gegenüber dem vierten Quartal 2018 zumindest in Franken gemessen etwas verbessert hat. Damals resultierte noch ein Minus von 3 Prozent. Das Wachstum in Lokalwährungen lag damals bei 3 Prozent.