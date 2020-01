Bei der UBS kommt es jetzt auf Khan an

Viel Zeit bleibt Khan nicht, das Kerngeschäft der Bank mit der Beratung von Millionären und Milliardären anzukurbeln. Im vergangenen Jahr wuchs der bereinigte Vorsteuergewinn um vier Prozent. Von 2020 bis 2022 peilt die Bank ein Plus von zehn bis 15 Prozent an. Den Starkult um den Ex-CS-Manager, der vor seinem ehemaligen Arbeitgeber beschattet worden war, versuchte Ermotti zu dämpfen. Er betonte, dass die Pläne zum Umbau des Wealth Managements schon vor Khans Ankunft im Sommer in Arbeit waren. "Wir sind nicht dafür da, um ein Star-System zu füllen", so der UBS-Chef. Die juristische Aufarbeitung der Beschattungsaffäre sei Khans private Angelegenheit. Die gesenkten Gewinnziele kamen für die meisten Experten nicht überraschend - insbesondere nachdem die Erzrivalin Credit Suisse ihre Erwartungen bereits im Dezember gesenkt hatte. Sie peilt für 2020 nun eine Eigenkapitalrendite von rund zehn Prozent an statt bisher von elf bis zwölf Prozent. Ihr Ergebnis für das vergangene Jahr will die Credit Suisse Mitte Februar veröffentlichen.

Im Gesamtjahr 2019 verbuchte die UBS einen Gewinn von 4,30 Milliarden Dollar, fünf Prozent weniger als im Jahr davor. Die Dividende soll auf 0,73 Dollar je Titel steigen. Im Vergleich zu den US-Banken fällt der Gewinn der grössten Schweizer Bank gering aus: Die grösste US-Bank JP Morgan etwa verdiente im Vorjahr 36,4 Milliarden Dollar.