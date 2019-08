Bei Novartis fallen weniger Jobs weg als geplant

Der Personalbestand des Basler Pharmakonzerns Novartis liegt aktuell in der Schweiz mit 12'300 auf dem Niveau von 2009. Der im vergangenen Jahr angekündigte Stellen­abbau hatte noch keine negativen Auswirkungen. Im vergangenen September war der Abbau von 2150 Jobs bis 2022 kommuniziert worden. Allein in der Schweiz sollten über 2000 Stellen abgebaut werden, die Hälfte davon in Basel. In der Fricktaler ­Gemeinde Stein waren es 700, in Schweizerhalle 350, in Locarno 30 und in Rotkreuz 10.