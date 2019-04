Bayer-Aktionäre verpassen CEO eine Abreibung

Christoph Koch ist früh dran. Seit Jahren fährt der Berufsimker aus dem Schwarzwald zur Generalversammlung von Bayer, so auch an diesem Freitag. «Wir sind die Opfer. Aber wir sind in der Beweislast», sagt Koch. Er steht in seiner weissen Jacke vor einer gelb-schwarz gestreiften Tonne vor dem World Conference Center in Bonn. Aus den Smokern, die Koch und die anderen Imker mitgebracht haben, steigt weissgrauer Rauch. Mit der Hand greift Koch in einen Haufen toter Bienen, der vor ihm auf einer Tonne liegt. Es sind «wintertote Bienen», erklärt der Imkermeister. Die Wintersterblichkeit der Bienen habe in den vergangenen Jahren zugenommen. «Bienen sind keine Automaten, sie sind ein guter Umweltindikator», sagt Koch. Schuld am Bienensterben sind nach seiner Ansicht Konzerne wie Bayer und die industrielle Landwirtschaft, für die sie stehen. Deshalb protestiert Koch.