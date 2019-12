Bald Gratis-Internet in den SBB-Fernverkehrszügen

Laut dem Schreiben wurde die für das Gratis-Internet nötige App «SBB FreeSurf» mittlerweile 40'000 Mal heruntergeladen. «Rund 3000 Kunden nutzen die App regelmässig». Auch für ausländische Touristen werde eine Lösung geprüft. Aufgrund der positiven Tests führe man im Verlaufe nächsten Jahres das Gratis-Internet in allen rund 2'500 Fernverkehrszügen ein – eine öffentliche Ausschreibung für interessierte Mobilfunkanbieter erfolge in den ersten Monaten 2020.

SBB FreeSurf basiere auf der Mobilfunkversorgung entlang der Schweizer Bahnstrecken, erklärt die SBB und verweist im Communiqué auf den Mobilfunk-Netztest 2020 der Fachzeitschrift «Connect». Demnach schneidet die Mobilfunk-Qualität in Schweizer Zügen im Vergleich zu den Nachbarländern Deutschland und Österreich gut ab.

Audio-Unterstützung für Sehbehinderte

Die Bahn kündigt an, dass mit dem «Rollout» von «SBB FreeSurf» weitere «Beacons» in den Zügen installiert werden. Dank dieser Technologie würden Reisende im Fernverkehr zusätzlich von neuen Dienstleistungen profitieren. In einem ersten Schritt werde im Verlauf des nächsten Jahres «SBB Inclusive» eingeführt: eine Audio-Unterstützung im Zug für sehbehinderte Personen.

Doch auch für die Kundeninformationen, die gezieltere Zugsreinigung und die wirksamere Instandhaltung könne die Beacon-Technologie genutzt werden. An entsprechenden Lösungen werde intensiv gearbeitet, heisst es dazu.

Da im Ausland die Züge oft auf Strecken mit einer weniger guten Mobilfunkversorgung verkehrten, setzen die SBB im internationalen Personenverkehr auf WLAN-Technik. Die Züge (ETR 610) und Giruno würden damit ausgerüstet.

Konkret: «Ab Fahrplan 2020 steht den Kundinnen und Kunden auf den Eurocity-Linien via Gotthard oder Simplon in allen neuen Giruno-Zügen sowie schrittweise bis 2021 in sämtlichen Astoro-Zügen kostenloses WLAN zur Verfügung.» Dieses ermögliche auch den Zugang zum «Infotainment-Portal» namens «SBB Onboard» mit SBB-Informationen, elektronische Zeitungen, Zeitschriften, Dokumentationen, Filme oder Spiele.