Auf Einkaufstour im Russen-Aldi

Der Kaviar steht ganz hinten im Raum, in der Kühlung. Das mag Zufall sein, dass der Kunde zuerst an Toilettenpapier, Sprotten, Herkules-Haferflocken für den Frühstücksbrei und Dosenmilch, die man zum Füllen der Pfannkuchen hier unbedingt braucht, vorbeigeführt wird – den Dingen des alltäglichen Bedarfs also. Und dass er erst dann erreicht, was in Sibirien Luxusgüter sind: Fleisch, Wurst, Äpfel.