Auch eine persönliche Niederlage für Sergio Ermotti

Ermotti und seine Berater müssen sich vorwerfen lassen, die Situation gründlich falsch eingeschätzt zu haben. Dies könnte den CEO weiter schwächen, denn eine überzeugende Geschäftsidee, wie die UBS in die Zukunft zu führen sei, hat er in letzter Zeit nicht mehr gefunden. Entsprechend schwach ist der Aktienkurs.

Positiv am Urteil ist, dass der Prozess in Lausanne nicht den Parteilinien entlang lief. Den Ausschlag gab Richter Yves Donzallaz; er gehört der SVP an und hat in früheren Fällen gegen die Auslieferung von Kundendaten gestimmt. Sein Votum war denn auch die eigentliche Überraschung beim Prozess. Es scheint so, dass in Lausanne in so grundsätzlichen Fragen doch nicht nur die politische Zugehörigkeit eines Richters darüber entscheidet, wie das Urteil ausfällt, sondern die unabhängige Beurteilung der Rechtsgrundlagen.