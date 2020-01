Arbeiten ist sexy – das Modephänomen «Workwear»

In der Männermode tauchten manche Trends wie Workwear, Sportswear oder Military immer wieder auf, «weil sie mit physischer Kraft assoziiert werden», sagt Carl Tillessen, Kunsthistoriker und Experte des Deutschen Mode-Instituts: «Wenn sich Männer kleiden wie Handwerker, wollen sie damit Stärke signalisieren. Overall und Camouflage demonstrieren körperliche Dominanz. Sie fühlen sich körperlich attraktiv und sexy.» Der aktuelle Trend zu Workwear hat für Tillessen auch noch andere Gründe, weshalb sie nun auch oft Frauen trügen. Für den Experten ist es Ausdruck einer «neuen Konsumscham». In der Bevölkerung wachse die Sensibilität für soziale Ungerechtigkeit, die Arbeiterkluft sei Ausdruck der Solidarität und ein Gegenentwurf zum in den 90er- und 2000er-Jahren ostentativ zur Schau gestellten Reichtum. «In einer Heavy-Duty-Hose kann sich jeder fühlen wie ein Revolutionär», sagt Tillessen. Selbst Luxusmarken schicken Frauen in Overalls auf den Laufsteg, die Haare zu Zöpfen geflochten.

Eine Hose in 80 Grössen

Henning Strauss drängt es nicht in die Modewelt. Er weiss, wie hart das Geschäft ist. Etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes entfalle auf Textilien. «Der Grossteil kommt in der Arbeitswelt zum Einsatz», sagt Strauss. Es gibt knapp ein Dutzend Kollektionen. Einige laufen über Jahre hinweg. Das Gros ist ständig auf Lager. «Wir haben eine Hose, die gibt es in 80 Konfektionsgrössen», sagt Strauss. Die Ware wird online, über den Katalog und in den eigenen vier Läden verkauft.

«Über die üblichen Handelsstufen würde eine Hose keine 70 Euro kosten, sondern womöglich 270 Euro», sagt Strauss. Er meint damit die Kette vom Hersteller über den Grosshändler in den Laden oder vom Hersteller an einen Onlinehändler wie Zalando. Die Produkte seien komplex. Und in der Arbeitswelt gelten Standards. An manchen Kleidungsstücken hängen Hinweise, so dick wie Vokabelhefte, mit ­Angaben und DIN-Normen in mehreren Sprachen.

«Eine Five-Pocket-Jeans ist in wenigen Minuten zusammengenäht, eine Arbeitshose braucht drei bis vier Stunden», so Strauss. Er lässt sie nach den eigenen Vorgaben bei Lohnunternehmen fertigen und Kleinserien im eigenen Werk in Bangladesh. In der neuen «CI-Factory» in Schlüchtern, nicht weit von Biebergemünd, will Engelbert Strauss künftig personalisierte Kleidung und Schuhe entwickeln. Das Werk mit einer Jahreskapazität von 400'000 Paar Schuhen läuft gerade an.

Das Büro von Henning Strauss ist im ersten Stock des Campus-Gebäudes. Manchmal machen sie da auch Modeschauen, so gross ist es. Strauss arbeitet dort an der Zukunft. «Wir wollen den Erfolg in Zentraleuropa globalisieren.»