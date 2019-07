315'000 verspätete SBB-Kunden an einem Tag

Nichts ging mehr. Eine verbogene Schiene in der Nähe des Bahnhofs Bern Wankdorf und eine Stellwerkstörung in Hindelbank BE lösten auf der Strecke zwischen Zürich und Bern ein Chaos aus. Züge mussten nach Biel umge­leitet werden, mehrmals fiel die Klimaanlage aus. Auch in weiteren Bahnhöfen stand der Schienenverkehr am vorletzten Donnerstagabend praktisch still.