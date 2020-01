US-Konzern baut Standort Schweiz aus

Einerseits werden dabei Mitarbeitende von anderen MSD-Standorten nach Zürich versetzt, andererseits aber weltweit auch neue Leute eingestellt, wie MSD am Freitag mitteilte. Der neue Standort in Zürich soll ab dem Jahr 2021 betriebsbereit sein.

Der Schwerpunkt des neuen Standortes liege auf der Beschleunigung der Forschung, Datengewinnung und Vermarktung der Arzneimittel und Impfstoffe. Luzern werde allerdings das Zentrum der Präsenz von MSD in der Schweiz bleiben, heisst es weiter. An den verschiedenen Standorten in Luzern - der regionalen Niederlassung sowie den Verpackungs- und Produktionswerken - arbeiten heute rund 1000 Angestellte.

Den Ausschlag dafür gegeben, den neuen Standort in Zürich zu eröffnen, hat laut Communiqué das «aussergewöhnliche Universitäts- und Biowissenschaften-Ökosystem» in Kombination mit dessen grossen Stabilität und zentralen Lage in Europa.