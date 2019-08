«Ich weiss nicht, ob man in der Schweiz so viele Näherinnen findet»

Und das wollen die Kunden? Wie viele kompostierbare Kleider haben sie schon verkauft?Gestartet hat alles letztes Jahr mit einem T-Shirt. Da gab es noch keine nennenswerten Verkaufszahlen, wir haben 10'000 bis 15'000 T-Shirts verkauft. Jetzt haben wir aber eine ganze Linie: Shirts, Pyjamas, Sweatshirts. Ich kann mir vorstellen, dass wir mittelfristig 20 bis 25 Prozent unseres Gesamtvolumens kompostierbar produzieren werden.

Finden Kunden das nicht komisch? Bei Kompost denkt man immer direkt an Zersetzung.Klar gibt es solche Diskussionen. Es kommen Fragen auf wie «Zerfällt es am Leib?». Das ist natürlich nicht so. Ein Blogger kam mal bei uns vorbei und testete das. Wir gruben das T-Shirt richtig ein. Es dauert fünf Monate, bis sich so etwas im Kompost zersetzt.

Wie wichtig ist Ihnen fürs Markenimage die Swissness?Gerade, wenn sich viel im virtuellen Raum abspielt, ist es wichtig, dass man seine Wurzeln behält und authentisch ist. Und Calida ist ein Schweizer Unternehmen «born in Switzerland».

«Made in Switzerland» sind Ihre Produkte allerdings nicht mehr.Ich sage mal «erdacht in Switzerland».

Vor etwa drei Jahren gab es sogar einmal heftige Kritik an den Produktionsbedingungen in Ihrer Fabrik in Asien.Wir hatten mal einen Ausflug nach Asien, der aber sehr schnell beendet wurde. Für Calida ist es wichtig, dass wir exzellente Qualität bieten. Über Stoffe, die wir zu 100 Prozent in Deutschland, Österreich und der Schweiz beziehen, aber auch die Produktion. Wir produzieren mittlerweile alles in Europa. Das meiste in unserem eigenen Werk in Ungarn.

Dass Sie wieder in der Schweiz produzieren, ist ausgeschlossen?Ja. Ich weiss nicht mal, ob man in der Schweiz so viele Näherinnen finden würde.

Wir reden bisher hauptsächlich über die Wäschemarke Calida. Aber zu Ihrem Unternehmen gehören noch andere Unternehmen – etwa die Outdoor-Marken Lafuma und Oxbow. Was haben Campingmöbel mit Ihrem Kerngeschäft zu tun?Wir haben in den letzten Jahren aus den verschiedensten Bereichen hinzugekauft. Meine Aufgabe war es, die Marken zu restrukturieren, sie wieder in die Wachstumsphase zu führen und sie profitabel zu machen. Jetzt wachsen alle Marken und sind profitabel und wir können uns an die Fokussierung machen. Wir werden Teile unseres Portfolios verkaufen, aber auch neues hinzukaufen.

Und was wollen Sie loswerden?Im Fokus beim Verkauf steht der Outdoor/Surfbereich. Hinzukaufen würden wir im Kerngeschäft, der Wäsche. Da muss es einfach eine gute Ergänzung sein. Nochmal dasselbe hinzuzukaufen, macht wenig Sinn.

Gerade im Bekleidungsbereich mischen viele kleinere Hersteller den Markt auf. Sind das mögliche Kaufobjekte?Wir gucken uns immer auch kleinere Firmen an. Wir haben ja auch 2017 schonmal mit Reich Online Services eine kleine Firma hinzugekauft. Allerdings ging es da eher darum, unseren Bereich E-Commerce anzukurbeln.