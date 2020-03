«… dann könnte die Schweiz die Swiss günstig zurückkaufen»

Die Corona-Krise trifft die Fluggesellschaften hart. Bei der Swiss steht jedes zweite Flugzeug am Boden. Hohe Verluste sind die Folge. In diesen Tagen will Unternehmenschef Thomas Klühr deshalb beim Bundesrat vorstellig werden und Staatshilfe beantragen. Davon hänge ab, ob es die Swiss nach der Krise noch geben werde, droht Klühr. «Ich zähle darauf, dass der Bundesrat weiss, was die Schweiz an ihrer Airline hat.»