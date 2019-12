Und plötzlich taucht in der Ukraine-Affäre ein Schweizer auf

In der Ukraine-Affäre rund um US-Präsident Donald Trump taucht der Name eines Schweizers auf. Der Genfer Anwalt Ralph Oswald Isenegger soll einem Vertrauten von Trumps Anwalt Rudy Giuliani eine Million Dollar überwiesen haben. Das Geld könnte, so der Verdacht, eine verdeckte Spende für die Republikanische Partei gewesen sein.