UBS gibt für Kleinsparer Entwarnung

Die UBS will auch weiterhin Kleinsparer von Negativzinsen verschonen. Das sagte Bankchef Sergio Ermotti dieser Zeitung anlässlich der Quartalsergebnisse. «Die Kleinsparer zahlen schon genug, weil es auf ihr Erspartes keine Zinsen mehr gibt und die Vorsorgewerke in Bedrängnis kommen», erklärte Ermotti. «Wir werden auch weiterhin keine ­Negativzinsen von Kleinsparern verlangen.» Eine genaue Zahl nannte Ermotti nicht. In Finanzkreisen wird ein Kleinsparer definiert als ein Kunde, der bis zu 100'000 Franken Barvermögen auf dem Konto hat.