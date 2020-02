Trafigura kappt heikle Geschäftsverbindung

Jüngst gab Trafigura bekannt, alle Anteile zu übernehmen und damit zu Tagwirei auf Abstand zu gehen. Das bringe Klarheit, so Trafigura in einer Stellungnahme. Ausserdem schaffe man so die Möglichkeit,die lokalen Geschäfte stabiler aufzustellen. Auch soll die Treibstoffversorgung verbessert werden. Ein hehres Versprechen: Laut dem Internationalen Währungsfonds sei die Lage an den Tankstellen «erratisch». An einigen Zapf­säulen gebe es seit Wochen kein Benzin mehr, so Bloomberg.

Beweis für Korruption

Oppositionelle sehen in Trafiguras Entscheid aber auch den Beweis für die Korruption im Land. Tagwirei ist in Zimbabwe umstritten. Ihm wird vorgeworfen, dass er seine Firmengruppe Sakun­da auf Kosten des Staats aufbaut. Tagwirei nutze seine Nähe zur regierenden Zanu-PF-Partei und Präsident Emmerson Mnangagwa für seine eigenen Interessen aus, heisst es bei Oppositionellen. So seien etwa beim staatlichen Landwirtschaftsprogramm Command Agriculture Millionen an Tagwireis Firma ­Sakunda geflossen.

Die Trennung von Tagwirei kam für einige Beobachter zu spät «Die Vorwürfe in ­Zimbabwe sind schon lange bekannt, doch Trafigura reagiert erst, wenn es brennt und ihre Partner zu wacklig werden», sagt Oliver Classen von der Organisation Public Eye. Der Einstieg über eine gemeinsame Firma, sei ein typisches Beispiel dafür, wie sich Schweizer Handelskonzerne Zugang zum Rohstoffreichtum in Entwicklungsländern verschaffen.