Thiam spricht über Federer – und lädt Greta zu Gespräch ein

Vor gut einer Woche hatte Federer sein Verständnis für Schweizer Klimaaktivisten bekundet, zu denen sich auch die Schwedin Greta Thunberg gesellt hatte – nachdem sie ihn persönlich angegriffen hatte. Unter dem Hashtag «RogerWakeupNow» hatten die Klimaschützer Federer aufgefordert, seine Partnerschaft mit der Credit Suisse aufzulösen. Sie werfen der Grossbank vor, mit Milliardeninvestitionen in Firmen, die fossile Energien fördern, die Umwelt zu schädigen und zur Klimaerwärmung beizutragen (zum Bericht).

Einladung an Aktivisten

Thiam sprach auch eine Einladung an die Klimaaktivisten aus. «Sie können zu einer offenen Diskussion zu mir kommen», so der Bankchef. Er sei dazu bereit, die Aktivisten zu empfangen, die mit einer Protestaktion in der Credit Suisse in Lausanne für Aufsehen sorgten (zum Bericht).

«Was sagen Sie Greta?» fragt Moderator Darius Rochebin in einem auf Twitter verbreiteten Video. «Greta, ich arbeite an der Verbesserung der Umwelt», antwortete Thiam. Auf die Frage, ob seine Einladung auch für die schwedische Aktivistin gelte, sagt Thiam: «Absolut.»

Thiam ist laut dem Interview bestrebt, dass die CS bei der Vergabe von Krediten auf einen ökologischen Wandel achtet. Durch seine Herkunft habe er bereits zu Beginn seiner Karriere ein ökologisches Gewissen entwickelt. Seither unterstütze er unter anderem Projekte für Wälder in Afrika.