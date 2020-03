Swiss streicht mehr Strecken und braucht weniger Flugzeuge

Ab Zürich und Genf reduziert die Swiss das gesamte Kurz- und Mittelstreckennetz aufgrund des Nachfrageeinbruchs durch die Angst vor dem Coronavirus. Auf der Langstrecke sind neben ­Osaka auch Tokio und Singapur betroffen. Auch auf den beiden Strecken bietet die Swiss ab dem 8. März zwei Verbindungen weniger pro Woche an.

150 ungenutzte Flugzeuge

Insgesamt fällt bei der Swiss rund jeder fünfte Flug weg. Auf der Langstrecke sind es rund zehn Prozent, so die Airline. Die Mitteilung kam nur kurz nachdem bekannt geworden war, dass der Mutterkonzern Lufthansa noch stärker als angenommen vom Nachfragerückgang betroffen ist. Insgesamt 150 Flugzeuge bleiben rechnerisch durch die Reduktion der Kapazitäten am Boden, da­runter 25 Langstreckenjets. Am Freitag war noch von 23 Flugzeugen die Rede gewesen. Das trifft auch die Schweizer Tochter.

«Auch bei der Swiss werden durch das Zurückfahren der Flüge die Jets im Flugbetrieb weniger intensiv gebraucht», so eine Sprecherin der Airline. «Grundsätzlich kann die Höhe der Kapazitätsreduktion mit rund drei bis vier Langstrecken- und zehn Kurzstreckenflugzeugen verglichen werden.» Das heisst nicht, dass diese Flugzeuge jetzt am Flughafen Zürich parkiert sind. Es handelt sich um eine Rechengrösse, die die ungenutzte Kapazität beziffert.

Bei der Swiss versucht man wie bei der ganzen Lufthansa-Gruppe, die Zeit, in der Flugzeuge nicht genutzt werden, zum Beispiel für anstehende Wartungsarbeiten zu nutzen. Teilweise können diese auch vorgezogen werden, sodass die Flieger zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausfallen. Zudem werden freie Kapazitäten als Reserveflugzeuge eingeplant, um den verbleibenden Flugplan zu stabilisieren.

So oder so trifft die Krise die Lufthansa-Gruppe aber hart. Mitarbeiter werden aufgerufen, unbezahlten Urlaub zu nehmen, auch auf Teilzeitarbeit umzusteigen. Kurzarbeit wird geprüft. Bei der Swiss bietet man für das ­fliegende Personal ebenfalls Massnahmen wie Teilzeit und unbezahlte Ferien an. Weitere Massnahmen würden geprüft.

Die ganze Branche ist durch die Corona-Krise angeschlagen. Der Luftfahrtverband Iata meldet für den Januar mit 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat das schwächste Passagierwachstum seit rund zehn Jahren. Noch im Januar war die Situation lange nicht so dramatisch wie heute. Europa war noch nicht annähernd so stark vom Virus betroffen wie jetzt. Dass die Krise für ohnehin angeschlagene Airlines existenzielle Folgen haben kann, zeigt sich in Grossbritannien. Die Fluggesellschaft Flybe hat laut Medienberichten die Regierung um einen Notfallkredit über 100 Millionen Pfund gebeten. Der Buchungsrückgang aufgrund des Virus sei so drastisch, dass ohne das Geld noch vor Monatsende ein Grounding drohe.