Sensible Patientendaten landen bei Google

So lässt sich zusammenfassen, was in den vergangenen Tagen durch mehrere Medienberichte bekannt wurde. Google arbeitet in den USA seit 2018 mit der Gesundheitsorganisation Ascension zusammen, die 150 Krankenhäuser und Tausende Arztpraxen betreibt. Bis kommenden März sollen Gesundheitsdaten von 50 Millionen Menschen auf Googles Servern landen. Das umfasst Laborergebnisse, ärztliche Diagnosen, Behandlungsverläufe und Krankenhausaufenthalte – nicht etwa anonymisiert, sondern verknüpft mit Namen und Adressen der Patienten.

Codename «Nightingale»

«Project Nightingale», wie Google die Initiative intern nennt, zeigt, wie vehement grosse Tech-Konzerne versuchen, im Gesundheitsbereich Fuss zu fassen. Neben Google drängen auch Amazon, Apple und Microsoft in diesen lukrativen Markt, der allein in den USA mehr als drei Billionen Dollar umfasst. So startet Apple eine neue Research-App, die Gesundheitsdaten der Nutzer von iPhones und Apple Watches sammelt und für Studien verfügbar machen soll. Dabei müssen die Nutzer aber explizit zustimmen, ob und für welche Studie genau die Daten genutzt werden dürfen.

Google entwickelt eine Software, die vorschlägt, wie sich die Versorgung einzelner Patienten verbessern lässt.

Über das «Project Nightingale» berichtete zuerst das «Wall Street Journal». Dem Blatt zufolge sollen 150 Mitarbeiter Zugriff auf die Daten haben. Die «New York Times» schreibt von Dutzenden Personen, die in unterschiedlichen Abteilungen der Muttergesellschaft Alphabet arbeiten. Google selbst nennt auf Anfrage keine genaue Zahl.

Auswertung mit künstlicher Intelligenz

Interne Dokumente und Präsentationen zeigen, wie gross die Ambitionen des Projekts «Nightingale» sind. Google entwickelt eine Software, die mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) vorschlägt, wie sich die Versorgung einzelner Patienten verbessern lässt. Es soll eine gewaltige Patientendatenbank entstehen, die optisch an Googles Suchmaschine erinnert.

Die Software vervollständigt automatisch Eingaben zu den Patientennamen, die mit sämtlichen gespeicherten Gesundheitsdaten verknüpft sind. Ärzte sollen nicht nur individuelle Informationen einsehen, sondern grafische Zeitverläufe erstellen und Datensätze miteinander vergleichen können. Google hofft, diese Infrastruktur künftig an andere Gesundheitsdienstleister verkaufen zu können.