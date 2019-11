«Stop bashing SBB»: Bähnler kämpfen fürs Image

Die SBB wurden zuletzt viel gescholten. Die Probleme bei der Einführung des neuen Doppelstockzuges, der tödliche Unfall eines Zugbegleiters im August, viele Verspätungen: All das brachte die SBB immer wieder in die Schlagzeilen – meist negativ.

Positive Neuigkeiten, wie etwa die Zahlung von 50 Franken an Halter eines Generalabos für die 2. Klasse oder die vermehrte Ausgabe von Spartickets gerieten da in den Hintergrund. Auch weil SBB-Chef Andreas Meyer just an dem Tag seinen Rücktritt auf das nächste Jahr bekannt gab, als etwa die GA-Gutschrift kommuniziert wurde. Der Fokus der Berichterstattung lag danach auf Meyer, seiner Amtszeit und möglichen Nachfolger.