Starökonom Roubini und das fehlende Bitcoin-Video

Sowohl Roubini als auch Hayes behaupten seither, auf dem Podium die bessere Figur gemacht zu haben, und dass das Gegenüber auf die stichhaltigen Argumente keine Antwort mehr gehabt habe. Nur ein Video davon gibt es nicht. Respektive, es wurde noch nicht veröffentlicht. Dies ganz im Gegensatz zum Rest der Konferenz, die live im Internet verfolgt werden konnte. Roubini fordert nun seit Tagen in einer Reihe von Tweets, dass auch das Streitgespräch für jeden einsehbar ist. Hayes sei ein Feigling, weil er das Video unterschlage.

I still nailed him in the debate on a criminal home court. That is why he is cowardly hiding the video tape he made. @CryptoHayes is a coward! https://t.co/2h6hIXyl5G

— Nouriel Roubini (@Nouriel) July 4, 2019