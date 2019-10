Wo bleibt der Plan B der Banken?

Denn die von den Banken vorgebrachten Argumente gegen die Negativ­zinsen sind hinlänglich bekannt: ­Minuszinsen fördern gefährliche Preis­blasen, etwa im Schweizer Immobilienmarkt, ruinieren auf Dauer die Pensionskassen und enteignen die Sparer. Doch an diesem Punkt fangen die spannenden Fragen erst an: Was, bitte, wäre die Alternative?

Die Schweiz ist geldpolitisch keine Insel. Sie muss das internationale Umfeld beachten, allen voran die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Und die hat klargemacht, dass sie noch sehr lange sehr tiefe beziehungsweise gar negative Zinsen beibehalten will.

Soll sich die SNB weiter emanzipieren und ihre Geldpolitik normalisieren, selbst wenn die EZB damit noch lange zuwartet?

Das heisst nicht, dass die Schweizerische Nationalbank der Geldpolitik der EZB in Frankfurt blind folgen muss. Die SNB hat sich bereits ein Stück weit emanzipiert und den jüngsten Zinsschritt der EZB nicht nachvollzogen. Das ist ein Anfang.

Damit steht die Frage im Raum: ­Soll die SNB sich weiter emanzipieren und ihre Geldpolitik normalisieren, selbst wenn die EZB damit noch Jahre zuwarten will? Und wenn ja, was wären dann die Kosten dieser Politik? Konkret: Welcher Franken-Euro-Kurs wäre auf Dauer für die Schweizer Wirtschaft verkraftbar? Oder wäre die Schweiz bereit, dass sich die Bilanz ihrer Notenbank durch weitere Devisenkäufe noch weiter aufbläht, um den Franken-Euro-Kurs in wirtschaftlich verkraftbaren Dimensionen zu halten? Auf all diese wichtigen Fragen sagt die Bankiervereinigung – nichts. Darauf ­angesprochen, versteckt sich der Verband hinter dem Verweis auf die Unabhängigkeit der Notenbank.

Doch wer A sagt, sollte auch B sagen. Oder besser schweigen.