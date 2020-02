Wie die Schweizer abgezockt werden

Weil die Schweiz ein höheres Lohnniveau aufweist als das umgebende Ausland und auch ein insgesamt höheres Preisniveau, versuchen Unternehmen aus dem Ausland, das für sich auszunutzen. Sie verkaufen die gleichen Produkte in der Schweiz zu einem höheren Preis als in ihren eigenen Ländern. Dagegen will die Fairpreisinitiative vorgehen, die im März im Nationalrat beraten werden soll. Noch vor dieser Debatte sind die Initianten am Dienstag mit einer Studie an die Öffentlichkeit gelangt, die das Ausmass dieser Benachteiligung aufzeigen soll.