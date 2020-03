Wie Stromunternehmen unsere Versorgung aufrecht erhalten

So zum Beispiel die Alpiq. «Besonders neuralgisch sind die Leitstellen, in denen wir die Stromproduktion steuern», sagt Michael Wider. Er ist Leiter des Bereichs Generation Switzerland bei der Alpiq und somit für die Stromproduktionsanlagen zuständig. Bei den Leitstellen habe man das strengste Regime eingeführt.

Heisst: Das Personal muss übervolle öffentliche Verkehrsmittel vermeiden, Teams wurden verkleinert, um mehr Flexibilität zu haben. Zudem wird Mit­arbeitenden, die aufgrund ihrer Schlüsselposition unbedingt am Arbeitsplatz sein müssen und kein eigenes Auto haben, eines zur Verfügung gestellt, damit sie nicht mit dem ÖV anreisen müssen.

Ferienstopp in Beznau

Das Coronavirus beeinflusst auch den Betrieb bei den Alpiq-Wasserkraftwerken. «Da haben wir das Glück, dass die Kraft­werke meist im hochalpinen Bereich liegen, da ist die Ansteckungsgefahr geringer als in der Stadt», sagt Wider. Trotzdem ­seien Teams aufgeteilt worden, um Ansteckungen zu minimieren. Zudem werde geprüft, welche Ausbau- oder Renovationsarbeiten auf später verschoben werden könnten, um den Betrieb zu entlasten. Wider betont, dass man sehr gut vorbereitet sei. Der Betrieb und somit die Stromversorgung aus den Alpiq-Kraftwerken sei in keiner Weise in Gefahr.

Wie die «Aargauer Zeitung» schreibt, gibt es für Mitarbeitende des Kernkraftwerks Beznau gar einen Ferienstopp. Einen solchen haben die Kraftwerke in Leibstadt und Gösgen nicht. Man habe aber in Gösgen Teams neu organisiert und verkleinert, um Ansteckungen zu verhindern, sagt Wider. Kernkraftwerke hätte naturgemäss mehr Personalreserven und Notfallpläne, um kurzfristig reagieren zu können.

Minimalbetrieb sicherstellen

Bei der BKW sind seit Anfang dieser Woche Teams getrennt. Beim Stromhandel und in der zentralen Leitstelle arbeitet der eine Teil der Mitarbeitenden im Büro, der andere Teil ausserhalb des Büros, meist im Homeoffice. Die Leitstelle, welche die Stromnetze der Berner überwacht, wurde zudem mit einer Re­dundanz gestärkt. So sei ein weiterer Standort in Betrieb ge­nommen worden, um «in jedem Fall einen Minimalbetrieb sicherstellen zu können», sagt eine Sprecherin.