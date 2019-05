Weshalb der Bitcoin ein Comeback feiert

In den vergangenen Tagen ist der Bitcoin besonders stark gestiegen. Experten führen dafür markttechnische Gründe an. Es gab viele Anleger, die auf einen Kurszerfall des Bitcoin spekuliert hatten. Da aber der Kurs stark zulegte, wurde es für diese Anleger am Ende zu teuer, um ihre sogenannten Short-Positionen weiterhin zu halten.

Kryptowährungen waren immer schon extremvolatil. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

In den vergangenen Tagen lösten sie deshalb mit Verlust relativ grosse Volumen auf, wie Stefan Lütolf, Handelsexperte bei der Krypto-Finanzdienstleisterin Bitcoin Suisse, erläutert. Fachleute sprechen in diesem Fall von einem «Short Squeeze», das die Nachfrage erhöht und damit den Preis weiter hinauftreibt.

Obwohl auch solche markttechnischen Gründe den Bitcoin stärkten, glauben die befragten Experten, dass nun der Krypto-Frühling zurückkehrt. «Doch die Eisheiligen sollten nicht vergessen werden», warnt zugleich Patrick Heusser von der Crypto Broker AG. Kryptowährungen waren immer schon extremvolatil. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Heusser sagt, dass kurzfristige Kursrückschläge von 1000 bis 1500 Dollar nicht auszuschliessen seien. In der Vergangenheit reichten verschiedentlich schon einzelne Negativmeldungen von an Kryptobörsen verschwundenen Geldern, um den Kurs des Bitcoin abstürzen zu lassen.

Grosse Preisunterschiede

Bemerkenswert ist schliesslich, dass der Bitcoin seit Jahresbeginn deutlich stärker zugelegt hat als andere Kryptowährungen. Sein Anteil am Total aller Kryptowährungen beläuft sich derzeit auf ein Hoch von über 60 Prozent. Gegenüber dem Dollar sind zwar auch die Altcoins – das sind andere relevante Kryptowährungen wie Ether oder Ripple – gestiegen. Gegenüber dem Bitcoin haben sie aber teilweise deutlich an Wert verloren.

Ein Grund dafür könnte sein, dass Anleger mit ihren Altcoins auf die Rally beim Bitcoin aufspringen wollten. Experten gehen davon aus, dass es früher oder später wieder zu einer Korrektur zugunsten der Altcoins kommt.