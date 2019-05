Was die Eskalation des Handelstreits für die Weltwirtschaft bedeutet

Wie viel Geld nehmen die USA mit den Strafzöllen ein und was tun sie damit?

Trump behauptet schon seit Tagen, dass die Zölle bereits heute «mehr als 100 Milliarden Dollar» in die Staatskasse spülten und damit für die USA ein wunderbares Geschäft seien. Wie so oft bei ihm erscheint die Zahl übertrieben. Fakt ist, dass die US-Behörden in der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2018/19, also von Anfang Oktober 2018 bis Ende März 2019, knapp 35 Milliarden Dollar zusätzlich an Zollerlösen verbuchten. Angesichts der jetzigen Erhöhung vieler Zollsätze dürften die Einnahmen im zweiten Halbjahr allerdings etwas höher ausfallen. Das Geld fliesst bisher in den allgemeinen Haushalt, der die zusätzlichen Milliarden angesichts eines zu erwartenden Etatdefizits von deutlich mehr als einer Billion Dollar allein in diesem Jahr dringend brauchen kann. Trump brachte am Freitag allerdings auch die Idee ins Spiel, die Zolleinnahmen für die Sanierung der Infrastruktur, das Gesundheitswesen und den Kauf landwirtschaftlicher Güter auszugeben, die dann an Entwicklungsländer verschenkt werden könnten.

Was steckt hinter dem Konflikt?

Trump ist vor allem das «Made in China 2025»- Programm ein Dorn im Auge. Im Jahr 2015 verkündet, ist es die ehrgeizigste industriepolitische Agenda der Welt. Mit Hunderten Milliarden Dollar fördert der kommunistische Staat in den kommenden Jahren die heimische Wirtschaft, um chinesische Weltmarktführer in etlichen Branchen zu schaffen.