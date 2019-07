«Was Trump twittert, interessiert am Ölmarkt nicht»

Wer vertritt welche Interessen, wenn die Opec-Mitglieder jetzt wieder zusammenkommen?

Was in der Opec zählt, ist vor allem das, was Russland und Saudiarabien möchten. Denn das sind die Länder, die mit Abstand am meisten Öl fördern. Die Stimme des Iran zählt wegen des Konflikts mit den USA momentan fast nicht mehr. Der Irak, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch noch zu berücksichtigen, die anderen Opec-Mitgliedsstaaten spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Aber im Grunde haben alle Opec-Länder ein Interesse: Sie wollen für ihr Öl den besten Preis erzielen, ohne dabei das weltweite Wirtschaftswachstum zu bremsen. Das haben die Opec-Mitglieder erkannt. Das macht sie so stark.

Können Sie sich schon vorstellen, welche Taktik Russland und Saudiarabien einschlagen werden?

Russland und Saudiarabien sprechen sich meistens schon vor solchen Treffen ab. Für dieses Treffen sollen sie besprochen haben, dass sie die Drosselung genau so beibehalten, wie sie jetzt ist. Alles andere wäre auch taktisch unklug.

In den vergangenen Tagen ist der Ölpreis wieder gestiegen. Liegt das am Konflikt zwischen den USA und dem Iran?

Dieser Konflikt hat direkte Auswirkungen auf den Ölpreis. Seitdem die USA den Iran wieder sanktionieren, exportiert das Land fast gar kein Öl mehr – und fördert viel weniger. Dadurch sank das weltweite Ölangebot, der Preis stieg. Dann wurden zwei Tanker angegriffen, die USA machen den Iran verantwortlich. Die Angriffe fanden im Golf von Oman statt, über diese Route laufen 20 Prozent des weltweiten Ölhandels. Wenn es in dieser Region zu einem militärischen Konflikt käme, würde die weltweite Ölversorgung in Gefahr geraten. Wie sich die USA gegenüber dem Iran verhalten, kann den Ölpreis tatsächlich beeinflussen. Aber während die Trump'schen Tweets die Opec dazu bringen sollen, mehr Öl zu fördern, damit der Ölpreis sinkt, bewirken die US-Sanktionen gegen den Iran genau das Gegenteil: Es wird weniger Öl verkauft – und der Ölpreis steigt.