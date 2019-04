Warum Zuwanderung den Sozialstaat gefährdet

Die drei Wirtschaftswissenschafter haben für ihre Studie Daten aus 16 westeuropäischen Ländern – inklusive der Schweiz – ausgewertet. Dabei haben sie zwei Arten von Daten untersucht: Erstens solche aus Erhebungen zur Einstellung der im jeweiligen Land Geborenen zur Migration in verschiedenen Jahren. Dann haben sie diese Daten mit solchen zur tatsächlichen Zuwanderung verglichen.

Die Ökonomen konnten zeigen, dass die Bereitschaft der Leute zu einer Umverteilung umso stärker zurückgeht, je grösser der Anteil der Eingewanderten in einer Region zugenommen hat. Dabei spielt nicht nur die aktuelle, sondern auch die vergangene Zuwanderung eine grosse Rolle. Am deutlichsten zeigt sich das dort, wo der Sozialstaat besonders stark ausgebaut ist: In den skandinavischen Ländern und in Frankreich.

Der Fokus der Erhebungen lag nicht bei den Ländern, sondern auf insgesamt 140 Regionen innerhalb der betrachteten Länder. Je höher der Anteil der Zugewanderten in einer Region ist, desto höher schätzen die im Land ­Geborenen auch den Anteil der Migranten im ganzen Land ein. Die Schweiz wird in der Studie zum Beispiel in fünf Regionen eingeteilt.

Die Einteilung in Regionen war eine von vielen Massnahmen, um einen klaren Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung herausfiltern zu können. Wenn zum Beispiel ein Land mit weniger grosszügigen Sozialleistungen auch weniger Zuwanderung verzeichnet, hat das mit der Einstellung der im Land geborenen Leute möglicherweise weniger zu tun als mit einer geringeren Sogwirkung. Betrachtet man dagegen Regionen innerhalb eines gleichen Landes, gehen die jeweiligen Anteile der Zugewanderten kaum auf unterschiedliche sozialstaatliche Regelungen zurück, da diese im ganzen Land Gültigkeit haben.

Hoher Anteil in der Schweiz

Eine detaillierte Auswertung der Daten nach einzelnen Ländern und Regionen findet sich in der Studie nicht. Damit ist auch nicht ersichtlich, wie stark der Effekt in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern ist.

Aus den Daten ergibt sich aber, dass der Anteil der Immigranten an der gesamten Bevölkerung in der Schweiz deutlich grösser war als in allen anderen betrachteten Ländern. Und dass die Bereitschaft zur Umverteilung im Jahr 2002 geringer war als in den meisten betrachteten Ländern, aber höher als etwa in Deutschland und dass sie zu Beginn des Jahrzehnts deutlich abgenommen hat, jüngst aber wieder etwas anstieg.