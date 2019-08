Vier private Partner für SBB Cargo

Neu beteiligen sich vier private Transportunternehmen an SBB Cargo: Die Strassentransportunternehmen Planzer, Camion Transport, Galliker und Bertschi haben sich zu einer finanziellen Beteiligung an der Firma entschlossen.

Die Kooperation erfolgt via die gemeinsame Swiss Combi. Das Konsortium übernimmt ein Aktienpaket von 35 Prozent an SBB Cargo, wie es in einer Mitteilung der SBB vom Freitag heisst. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Partnerschaft hat keinen zusätzlichen Stellenabbau zur Folge.