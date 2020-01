UPC Schweiz erhält einen neuen CEO

Wechsel an der Spitze von UPC nach dem gescheiterten Verkauf an Sunrise: Ab dem 1. Februar 2020 leitet Baptiest Coopmans die Geschicke der Schweizer Kabelnetzbetreiberin. Seine Vorgängerin Severina Pascu wechselt nach eineinhalb Jahren an der Spitze von UPC zu Virgin Media, der grössten Tochtergesellschaft von UPC-Besitzerin Liberty Global.