Tiefe Zinsen: Was Sparer jetzt tun können

Auf Jahre hinaus könnte der Negativzins eine Realität in Europa und auch in der Schweiz sein. Martialisch wird von der Bazooka gesprochen, die der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, gestern abgefeuert hat, um weiteres billiges Geld in den Markt zu schiessen. Die Politik des günstigen Geldes schürt Ängste: Was passiert mit dem Geld auf dem Sparkonto und wie kommt man am besten um die negativen Auswirkungen herum?