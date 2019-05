Streit um Versicherungsverträge

Worum gehts? Es gibt rund zwanzig Millionen Versicherungsverträge in der Schweiz. Die vorberatende Kommission schlägt dem Parlament nun unter anderem vor, dass eine Versicherung einseitig einen laufenden Versicherungsvertrag ändern könnte. Wenn der Kunde nicht einverstanden wäre, bliebe ihm dann nur die Kündigung – und die Suche nach einer neuen Versicherung. Im Extremfall könnte das bedeuten, dass jemand jahrelang Prämien für eine Zusatzversicherung zu seiner Krankenkasse oder eine Autoversicherung bezahlt, dann aber plötzlich seinen Versicherungsschutz verliert. Solche Änderungen sind heute in beschränktem Umfang möglich.

Das sei nicht der Zweck der Revision, sagt Thomas Helbling, Direktor des Versicherungsverbandes. «Die Wirklichkeit ist, dass die Krankenversicherer seit Jahren auf das ordentliche Kündigungsrecht und das Kündigungsrecht im Schadensfall verzichten, obwohl sie es hätten.» Anpassungsklauseln in den Verträgen seien heute schon Teil der Geschäftsbedingungen.

«Das Recht des Versicherers, die Verträge anzupassen, verhindert unnötige sowie zeit- und kostenintensive Änderungskündigungen, die auch beim Versicherungsnehmer nur für Ärger sorgen würden», findet der Vertreter der Versicherungen. Würden solche Änderungen verboten, wie das die Sozialdemokraten fordern, müssten zum Beispiel Tausende von Verträgen gekündigt werden, nur um die Versicherungsdeckung auf E-Bikes in die Geschäftsbedingungen aufzunehmen.

Bürgerliche geben nach

Nun, kurz vor der Parlamentsdebatte ist jedoch der Widerstand im Parlament so gross, dass selbst Bürgerliche nicht mehr von der Vorlage überzeugt sind. Und auch der Versicherungsverband hat seine Meinung geändert. Er unterstützt gemäss einem Bericht der «Aargauer Zeitung» zwei Einzelanträge des Tessiner FDP-Nationalrats Giovanni Merlini, der die beiden erwähnten Bestimmungen streichen will. Damit würde sich an der heutigen Rechtslage nichts ändern.

Auch die SVP wird gemäss Fraktionschef Thomas Aeschi diese Anträge unterstützen. Er sagt: «Die Vorlage bringt auch deutliche Verbesserungen. Ein modernes Gesetz ist gut für die Konsumenten.» Man habe die Kritik zur Kenntnis genommen und werde die Vorlage anpassen. Die Baselbieter FDP-Vertreterin Daniela Schneeberger findet, mit den beiden Anträgen ihres Parteikollegen Merlini sei die Vorlage nun ausgewogen. «Es braucht einen Schutz der Konsumenten, aber es wäre falsch, damit zu übertreiben.»