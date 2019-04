Stadler punktet bei den Aktionären

Wenn Firmen an die Börse gehen, ist es wichtig, das Interesse von potenziellen Investoren zu wecken. Das passiert vielfach mit einer Wachstumsstory – so auch bei Stadler. Exakt am Tag, an dem die Firma ihren Börsengang verkündete, wurde ein Rekordauftrag vermeldet.

Neuer Höchststand

Seit dem 12. April werden die Stadler-Papiere gehandelt – sie starteten fulminant. Für Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler hiess es Zahltag: Er hat einen Milliarden-Gewinn eingestrichen. Die Aktien zeigten sich nach einem anfänglichen Kurssprung stabil. Sie lagen nie unter dem Wert von 41.20 – vier Franken über dem Ausgabepreis. Gestern legten die Papiere zu und erreichten einen neuen Höchststand von über 43.70 Franken.

Dabei half sicherlich die gestrige Meldung von Stadler zum Kanada-Auftrag. Doch bereits im vergangenen Mai informierte die Stadt Ottawa, dass sie Flirt-Kompositionen bei Stadler bestellt hat. Letzten Donnerstag schrieb Stadler in einer Mitteilung, dass 60 Loks für ein finnisches Bahnunternehmen gebaut werden. Die Börse reagierte positiv auf die Meldung, der Aktienwert stieg um 1,8 Prozent. Auch diese Bestellung kommunizierten die Auftraggeber aus dem Norden schon länger. Die finnische Staatsbahn meldete im März, man habe sich für Stadler entschieden.

Stadler-Sprecherin Marina Winder sagt dazu: «Wir versuchen immer erst dann zu kommunizieren, wenn die Verträge wirklich unterschrieben worden sind.» Das sei bei den beiden Aufträgen – in Kanada und in Finnland – der Fall gewesen. Nach der Auftragsvergabe könne manchmal noch einige Zeit verstreichen, bis die fixfertigen Verträge unterzeichnet seien.

Die sieben für Kanada vorgesehenen Züge vom Typ Flirt werden im ostschweizerischen Bussnang gebaut. Dort habe die Firma viel Erfahrung im Bau von Fahrzeugen für Länder mit sehr hohen Anforderungen an die Wintertauglichkeit, wie Stadler in einer Mitteilung schreibt.