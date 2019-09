St. Moritz trennt sich abrupt vom Tourismuschef

Noch Mitte Juli sprach Gerhard Walter von seinen Langfristzielen: «Ich möchte St. Moritz wieder seine internationale Strahlkraft als extravaganten Hotspot geben», sagte er der SonntagsZeitung.

Das wird nun ein anderer oder eine andere an seiner Stelle tun. Der Chef der Engadin St. Moritz Tourismus AG hat an einer Sitzung mit dem Verwaltungsrat am Donnerstag den sofortigen Rücktritt eingereicht. Als Erklärung für die abrupte Trennung nannte der Verwaltungsrat «unterschiedliche Auffassungen über die künftige Unternehmensführung».