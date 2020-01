So wollen Banken und Baumeister die zweite Säule retten 

Stein des Anstosses ist die Finanzierung der Übergangsgeneration, also jener fünfzehn Jahrgänge, die unmittelbar nach der Reform ab 2021 ins Pensionsalter kommen. Da mit der Revision der Umwandlungssatz gesenkt wird, sinkt deren Rente um bis zu 15 Prozent. Und die Zeit reicht nicht mehr, diese Senkung durch höhere Beiträge auszugleichen.

Damit die Rente der Betroffenen dennoch nicht sinkt, schlugen die Gewerkschaften und der Schweizerische Arbeitgeberverband etwas vor, was es in der zweiten Säule eigentlich gar nicht geben darf: eine Umverteilung. Sie wollen 0,5 Prozent auf allen Löhnen von Arbeitnehmern bis 853’200 Franken einziehen, die dann dafür verwendet werden können, der Übergangsgeneration 100 bis 200 Franken pro Monat zusätzlich zu bezahlen.

Keine «Giesskanne»

Die drei abtrünnigen Verbände sind damit nicht einverstanden. Sie lancieren als «Allianz für eine mehrheitsfähige Rentenreform» einen eigenen Vorschlag, der ohne diese Umverteilung auskommt. Sie wollen den Umwandlungssatz zwar ebenfalls auf 6 Prozent senken. Aber der Übergangsgeneration wird nur ausgeglichen, was sie tatsächlich an Rente einbüsst.

«Es ist nicht nachvollziehbar, warum auch Grossverdiener 200 Franken pro Monat mehr Rente erhalten sollten», sagt Benedikt Koch, Direktor des Baumeisterverbandes. «Unser Vorschlag unterstützt gezielt jene, die weniger Rente bekommen, statt mit der Giesskanne Geld von den Aktiven an die Rentner zu verteilen.» Diese Art von Geschenken sei 2017 bei der grossen AHV-Reform an der Urne gescheitert und deshalb nicht mehr mehrheitsfähig, so Koch.

Und woher stammt das Geld für die Übergangsgeneration im Vorschlag der Allianz? Die Vorsorgeeinrichtungen mussten in den letzten Jahren auf Geheiss der Oberaufsichtskommission des Bundes Rückstellungen für den zu hohen Umwandlungssatz bilden. «Wenn dieser mit der Reform von heute 6,8 auf 6,0 Prozent gesenkt wird, kann ein Teil der Rückstellungen aufgelöst werden», sagt Koch.