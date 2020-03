So viele Frauen wie nie an der Spitze von Schweizer Firmen

Etwas besser gestaltet sich der Frauenanteil in Verwaltungsräten. Im vergangenen Jahr beschlossen National- und Ständerat, dass sich börsenkotierte Unternehmen rechtfertigen müssen, wenn sie weniger als 30 Prozent Frauen in Verwaltungsräten haben. Im Vergleich zum letzten Jahr stieg der Frauenanteil hier von 21 auf 23 Prozent. Unternehmen haben laut Schilling knapp jedes dritte vakante Verwaltungsratsmandat neu mit einer Frau besetzt. In absoluten Zahlen sitzen heute 189 Verwaltungsrätinnen und 636 Verwaltungsräte in 90 untersuchten Verwaltungsräten. Bei einem jährlichen Anstieg von zwei Prozentpunkten sollte die 30-Prozent-Marke laut Schilling in vier Jahren durchbrochen sein.

Was verheissungsvoll klingt, ist im internationalen Vergleich immer noch wenig. Im Vergleich mit 17 europäischen Ländern rangiert die Schweiz auf dem vorletzten Platz – nur Griechenland weist mit 10 Prozent noch weniger Frauen in Verwaltungsräten auf. Die Spitze führt Frankreich mit einem Frauenanteil von 45 Prozent an. Dicht gefolgt von Norwegen (40 Prozent) und Schweden (38 Prozent). Schaut man sich die Schweizer 23 Prozent genauer an, zeigt sich, dass es immer noch zu wenige Frauen bis ganz an die Spitze schaffen: Neben Monika Ribar von den SBB oder Ursula Nold vom Migros-Genossenschafts-Bund besetzen derzeit nur fünf Frauen den Posten der Verwaltungsratspräsidentin in einem der 100 grössten Schweizer Unternehmen.