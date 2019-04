So viel Geld geben Schweizer für Bioprodukte aus

Immer mehr Betriebe bedeuten auch immer mehr Land, das umweltfreundlich bewirtschaftet wird, vor allem in Berggebieten. Mittlerweile sind es 161’000 Hektaren , was mehr als 225’000 Fussballfeldern entspricht. 15,4 Prozent der gesamten Landwirtschaftsfläche in der Schweiz sind biologische Nutzfläche – so viel wie noch nie.

Trotzdem ist die Schweiz auch auf Importe angewiesen, etwa von Kaffee oder Getreide, das von den hiesigen Knospe-Bauern nicht in genügender Menge produziert wird. 2018 wurden über 2300 Betriebe im Ausland nach Bio-Suisse-Richtlinien zertifiziert, 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Sie befinden sich hauptsächlich in Europa, fast die Hälfte in Italien und Spanien.

Nur in Ausnahmefällen wie bei Mango oder Bananen seien Frischprodukte aus Übersee zugelassen, sagt Bio Suisse. Sonst stamme das Gemüse auch im Winter aus dem nahen Ausland. Und die Verarbeitung finde hauptsächlich in der Schweiz statt.