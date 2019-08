Sie tun sich weh

Die Genossen am Strand wissen, bei den Zöllen sitzt Washington am längeren Hebel. Amerikanische Waren im Wert von etwa 110 Milliarden hat China mit Zöllen belegt – viel mehr geht nicht. Trump hingegen hat noch Spielraum, da die USA jedes Jahr für mehr als 550 Milliarden Dollar in der Volksrepublik eingekauft haben.

Dazu die Angriffe auf chinesische Technologiefirmen. Den Netzwerkausrüster Huawei will die amerikanische Regierung ausbooten. Welche Trümpfe also hält China in dieser Auseinandersetzung überhaupt noch in der Hand?

China ist führend bei der Verarbeitung Seltener Erden

In Beidaihe wird sicherlich über die Seltenen Erden diskutiert werden. Ende Mai besuchte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine Mine in der zentralchinesischen Provinz Jiangxi, in der einige jener 17 Metalle gefördert werden, die unerlässlich sind für die Produktion eines Smartphones, die in den Antennen verbaut werden, genauso wie in Akkus von Elektroautos.

Das Staatsfernsehen berichtete minutenlang in den Hauptnachrichten. Wenig später zog die Volkszeitung nach: «Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt», schrieb das Blatt. «Werden Seltene Erden eine Gegenwaffe Chinas zu dem ohne jeden Grund aufgebauten Druck der USA? Die Antwort ist kein Geheimnis», hiess es nebulös.

Arbeiter in einer Mine für Seltene Erden in Nancheng, in der Provinz Jiangxi. Foto: Reuters/Stringer China

So mächtig, wie es sich die chinesische Regierung möglicherweise erhofft, ist ihr Druckmittel «Seltene Erden» allerdings nicht. Ein Ausfuhrstopp dürfte den Vereinigten Staaten eher kurzfristig wehtun. Denn anders, als es der Name suggeriert, sind die 17 Elemente in der Erdkruste gar nicht so selten; grössere Vorkommen gibt es etwas auch in Brasilien, Indien, Australien und den USA selbst.

Es ist aber kompliziert, die Metalle aus den verschiedenen Verbindungen herauszulösen, in denen sie vorliegen. Und da, bei den Kapazitäten für die Verarbeitung, sind die Chinesen in der Tat seit den Neunzigerjahren weltweit führend; wobei die Wettbewerbsvorteile des Landes hauptsächlich in billigen Löhnen und laxen Umweltgesetzen liegen. Sogar die Seltenen Erden, die in Kalifornien abgebaut werden, in der Mountain-Pass-Mine, werden nach China verfrachtet, um dort per Säurebad als reine Metalle aus dem Gestein herausgelöst zu werden.