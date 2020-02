Sie lehrte die Schweizer Banken das Fürchten

Die Suche nach dem verlorenen Vermögen ihres Vaters war vergebens, die finanzielle Entschädigung soll für Greta Beer kein Trost gewesen sein. Am 23. Januar ist sie im Alter von 98 Jahren in ihrer Wohnung in Brighton bei Boston im US-Bundesstaat Massachusetts verstorben.

Ihre langjährige Freundin Doina Simovici erinnert sich, dass sich Greta Beer ihr Leben lang nie richtig damit abfinden konnte, das Vermögen ihres Vaters verloren zu haben. «Ich sagte ihr oft, sie solle es gut sein lassen, aber sie hörte nicht auf mich. Es hat sie sehr frustriert.» Bis zu ihrem Tod sei Beer bei klarem Verstand gewesen. Sie liebte die Kunst, die Literatur und die Oper. Einige Monate vor ihrem Tod besuchten die beiden Freundinnen noch eine Vorstellung in Boston. Wie so oft habe Beerjeweils bei verschiedenen Arien laut mitgesungen und die anderen Zuschauer gestört. «Mir war das immer sehr unangenehm, aber ihr war das völlig egal», erzählt Simovici.

«Der Stein in unseren Schuhen»

Als damals junger Diplomat wurde Thomas Borer im Oktober 1996 beauftragt, die Taskforce «Schweiz – Zweiter Weltkrieg» zu bilden und zu leiten. Und damit einen Weg zu finden, mit den jüdischen Interessenvertretern rund um die nachrichtenlosen Vermögen der Holocaustopfer eine Übereinkunft zu treffen. So traf er das erste Mal auf Greta Beer, die, wie Borer, im Kongress-Hearing in diesem Fall in den USA aussagte. «Sie war charmant, weltgewandt und zielstrebig – aber eine harte Nuss», sagt der Unternehmer. In der Folge habe er sie immer wieder getroffen – «da stand die Schweiz ein paarmal am Abgrund», sagt er. Beer argumentierte gut und hart – sie sei «der Stein in unseren Schuhen» gewesen, erinnert sich Borer.

Greta Beer 1996 vor dem Kongressausschuss. Foto: Keystone

In seinem Buch «Public Affairs – Bekenntnisse eines Diplomaten» beschreibt er, wie die Stimmung in den USA und Israel immer ungemütlicher wurde. «Vor diversen Gerichten wurden Sammelklagen eingereicht, und die amerikanischen Medien begannen gegen die Schweiz zu trommeln, als ginge es gegen den Irak oder Nordkorea.» Das, was Greta Beer und andere auslösten, sei die grösste Krise der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen.

Eine willensstarke Person

Zu Lebzeiten sei Greta Beer im Umgang mit anderen Menschen schwierig gewesen, Freunde habe sie am Ende nur noch wenige gehabt, erzählt ihre Freundin Simovici. «Sie war ein sehr direkter Mensch und hat jedem ohne Umschweife die Meinung gesagt», erzählt sie. Sie selbst habe sich immer geehrt gefühlt, von Beer als Freundin auserwählt worden zu sein. «Sie war eine ungemein willensstarke Person.»